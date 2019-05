Bonden moeten er met NS uitkomen over bereikbaarheid Schiphol

Dat maakte de rechter zondag rond het middaguur bekend in een eerder al geschorst kort geding dat Schiphol had aangespannen. De vakbonden hadden na de schorsing onder toeziend oog van de rechter overleg gevoerd of het mogelijk was om dinsdag tijdens de landelijke staking toch treinen tussen Schiphol en Amsterdam te laten rijden.

Nadat bleek dat er bereidheid bestond om hierover in onderhandeling te gaan, verlengde de rechter de schorsing tot 14.00 uur. Schiphol wil dat er dinsdag toch treinen rijden tussen Amsterdam en Schiphol, omdat de veiligheid op de luchthaven door de drukte van reizigers anders in het geding kan komen.

UPDATE 14.50 UUR:

De rechter heeft de partijen nog een halfuur gegeven om samen een oplossing te vinden voor een vervoersregeling waardoor de veiligheidsrisico’s op Schiphol dinsdag worden weggenomen. Zij mogen in dat halfuur besluiten om hierover de rest van de dag nog verder te onderhandelen, mits de rechter zeker weet dat dit leidt tot een concrete oplossing. Lukt dit niet, dan wordt het kort geding vervolgd en doet de rechter zelf een uitspraak in de zaak.

Na een overleg in de ochtenduren, wezen de vakbonden FNV, CNV en VVCM een plan voor een pendeldienst van NS af. De bonden waren toen alleen bereid om reizigers van de luchthaven naar Amsterdam te brengen. Maar een pendeldienst waarin ook mensen naar Schiphol worden gebracht is voor hen een stap te ver. Ook weigerden de bonden op verzoek van NS personeel aan te wijzen om de treinen te rijden.

Overleg mislukt

Volgens Schiphol komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld. De gemeente Haarlemmermeer sloot zich aan bij het kort geding van Schiphol.

VIP-rechtbank

Het kort geding vindt plaats in het VIP-centrum van Schiphol, omdat de rechtszalen op zondag gesloten zijn.

NS, de stads- en streekvervoerders vinden dat zij geen partij zijn in het conflict, maar toch de dupe worden van de staking. „Ze moeten in Den Haag zijn. Dit is een politiek vraagstuk, misschien een rechtvaardig protest, maar geen reden om het hele ov plat te leggen over de rug van miljoenen reizigers.”

Slecht weer

De verwachting is dat er dinsdag nauwelijks treinen, bussen en trams rijden en dat de wegen overvol zullen zijn. Tot overmaat van ramp wordt er ook nog eens slecht weer voorspeld. Het dringende advies is om zo mogelijk thuis te blijven werken en studeren of met de fiets te gaan. Er wordt volgens NS rekening gehouden met ’zeer ernstige hinder’ als de staking doorgaat.

De overlast kan ook woensdag nog doorwerken. Het duurt even voor de normale dienstregelingen weer 100% op schema zijn. Bovendien zijn er ook die dag allerlei manifestaties en demonstraties. ’Publieksonvriendelijke acties’ worden door reizigersclubs als Rover en Voor Beter OV afgekeurd.

Niet alleen forenzen en luchtreizigers worden getroffen door de chaos op 28 mei, maar ook examenkandidaten, zorgverleners en ziekenhuispatiënten. Werkgevers en opleidingen worden opgeroepen soepel om te gaan met de ’overmacht’. Pas dinsdagochtend wordt exact duidelijk wat de impact van de eventuele staking is.

Pensioenstelsel

De bonden eisen met de landelijke staking onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor ’een pensioen voor iedereen’, dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Na de ov-staking van dinsdag volgt woensdag een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer.