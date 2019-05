Te water geraakte scooterrijder overleden

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ⓒ GinoPress

SCHIEDAM - Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen nadat hij aan de Polderweg in Schiedam te water was geraakt. Volgens de politie werd de scooter in de loop van de nacht naast het water gevonden. De bestuurder bleek in het water te liggen.