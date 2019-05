Heldendaad: gewonde man uit brandende auto gehaald

Volgens de woordvoerder had de man zoveel pijn aan zijn onderlichaam, dat hij niet op eigen kracht uit de auto kon komen. „Hij is er gelukkig zo snel uitgehaald dat hij aan de brand niks heeft overgehouden”, zei de woordvoerder. Door de botsing raakte hij wel gewond. Hij werd met hevige pijn naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of de man alcohol had gedronken. De brandweer heeft de brandende auto geblust.

Weet jij meer of was je één van de helpers? De redactie van De Telegraaf komt graag in contact met je via nieuwsdienst@telegraaf.nl of via onze Whatsapp tiplijn.