Nederlanders massaal aan de wandel op het strand

Het strand bij Egmond aan Zee ziet zwart van de mensen.

Het weer is beter dan voorspeld. Tweede kerstdag zou vooral erg nat zijn, maar vooralsnog is het op de meeste plekken droog. In de loop van de middag en vanavond kan in het zuidwesten en zuiden van het land een beetje lichte regen vallen.

Zacht weer

Komende dagen is het droog en regionaal zelfs zonnig. Het wordt wel kouder met zaterdag hooguit 2 tot 5 graden. Na het weekend wordt er opnieuw zachter weer verwacht met temperaturen tussen de 6 en 8 graden.