Fietser overleden na val in Mook

MOOK - Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan de gevolgen van een ongeval in het Noord-Limburgse dorp Mook. Bij dat ongeval raakte de 67-jarige man uit Wijchen ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar bleek elke hulp vergeefs.