Vermiste trucker zat vast om dronkenschap

De trucker was in Polen voor zijn werk. Op 21 mei had zijn dochter voor het laatst contact met hem. Hij was toen in Slubice, net over de Duitse grens bij Frankfurt an der Oder.

De vrachtauto werd daar gevonden met allerlei persoonlijke spullen er nog in, waaronder zijn telefoon. De truck is door de eigenaar, een bedrijf in Limburg, intussen teruggehaald naar Nederland.

De politie heeft op haar website een foto en omschrijving van Wijhers gezet.