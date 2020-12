‘We laten de wappies ons vuile werk opknappen’

De coronapandemie tekent 2020, maar er gebeurde veel meer. Tijd voor reflectie. Kamran Ullah blikt met Telegraafcolumnisten terug in de podcastserie ‘2020 door de ogen van…’ In de ogen van opiniemaker Marianne Zwagerman zijn we dit jaar zonder al te veel morren een grens over gegaan. De overheid bepaalt wat wij mogen kopen. Geen panty bij de Hema, wel een joint. Niet naar de sportschool, wel naar de slijter.

