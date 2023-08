Dode en twee gewonden door schietincident in Den Helder, schutter voortvluchtig

DEN HELDER - Door een schietincident op de kruising tussen de Brouwerstraat en Bassingracht in Den Helder is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 25-jarige man uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens de politie is de schutter nog voortvluchtig.

Ⓒ Inter Visual Studio