Doodstraf voor Franse IS’ers in Irak

De drie waren opgepakt door Syrische milities die tegen IS vechten en door de VS worden gesteund. Ze werden daarna naar Irak gebracht. Het zijn de eerste Franse IS-strijders die in Irak ter dood zijn veroordeeld. Ze hebben 30 dagen om in beroep te gaan tegen de straf.

In Irak zitten duizenden jihadisten vast die de afgelopen maanden door de Syrische strijders zijn aangehouden. De drie die zondag werden veroordeeld, behoorden tot een groep van twaalf Fransen die in februari werden opgepakt en naar Irak werden gebracht.