Gemengde gevoelens bij vakbonden na verbod staking

„Aan de ene kant is het teleurstellend dat het stakingsrecht is ingeperkt, aan de andere kant is de bond wel blij dat de rest van de landelijke staking door mag gaan”, liet FNV-bondsbestuurder Henri Janssen weten.

"De staking in het ov dinsdag is nog steeds de grootste die ons land in tientallen jaren heeft gekend. Maar als vakbonden moeten we ook toestaan dat de staking wordt gebroken", zei bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. "Het lijkt alsof vakbonden stakingskracht inleveren en dat zal koren op de molen zijn van juristen in toekomstige stakingen."

De bonden gaan nu in gesprek met NS over de benodigde hoeveelheden mensen voor de door de rechter opgelegde kwartiersdienstregeling.