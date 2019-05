Duizenden herdenken Amerikaanse militairen

Namens het kabinet was minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aanwezig. Ook Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, was erbij. F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vlogen in een missing-manformatie over de begraafplaats. Daar liggen 8301 Amerikaanse soldaten die destijds in West-Europa omkwamen. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten.

De herdenking in Margraten werd voor de 75e keer gehouden, één dag voor de viering van Memorial Day in de VS.

