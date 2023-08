Code geel in Nederland wegens kans op onweer, hagel en windstoten

Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer, buitenactiviteiten en activiteiten op het water last krijgen van de weersomstandigheden. Rond 15.00 uur is het onweer in het westen van het land weer verdwenen, elders in het land gebeurt dit aan het einde van de middag. Mogelijk blijft een waterballet op het circuit op Zandvoort dus uit.

Code geel betekent volgens het KNMI: Wees alert. Zoals het op de website staat: Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

Video: De Telegraaf was in Zandvoort aanwezig om de sfeer te proeven.