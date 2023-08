Code geel in Nederland wegens kans op onweer, hagel en windstoten

Volgens het weerinstituut kunnen het verkeer, buitenactiviteiten en activiteiten op het water last krijgen van de weersomstandigheden. Rond 15.00 uur is het onweer in het westen van het land weer verdwenen, elders in het land gebeurt dit aan het einde van de middag. Mogelijk blijft een waterballet op het circuit op Zandvoort dus uit.

Het KNMI maakt ook melding van waterhozen in Zeeland en het Waddengebied. Weeronline laat weten dat in Zoutelande rond 11.30 uur een waterhoos is gezien, en dat ook in Lelystad een waterhoos is waargenomen. Ook zaterdag deden zich al waterhozen voor, zegt hij. „De omstandigheden zijn momenteel zoals vaker rond deze tijd van het jaar perfect voor waterhozen.”

Een waterhoos is een trechtervormige slurf onderaan een wolk, die water opzuigt. Waterhozen ontstaan door de botsing van koude bovenlucht met relatief warm water en komen vaak aan het eind van de zomer of het najaar voor. In een waterhoos kunnen flinke windsnelheden ontstaan. Een hoos blijft vaak boven water. Over het algemeen zijn waterhozen niet erg gevaarlijk en veroorzaken ze ook niet veel schade, vertelt de zegsman van Weeronline. „Hoewel je er niet met een bootje onder moet zitten. Dan heb je wind uit alle richtingen.” Veelal duren waterhozen maar kort. „Vijf tot tien minuten, maar het is mooi om te zien.”

Code geel betekent volgens het KNMI: Wees alert. Zoals het op de website staat: Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.