Belg trekt broek uit tijdens stemmen

Dat meldt Het Nieuwsblad. Het is niet duidelijk waarom de man zijn broek liet zakken. Mogelijk is het een spontane actie van een Instagram influencer. Ook hij deelde het beeld in zijn verhaal en claimt de persoon te zijn die zijn broek uitdeed tijdens het stemmen.

De influencer schrijft ’net op mijn manier gestemd’ bij de foto in zijn verhaal. Ⓒ SCREENSHOT INSTAGRAM

Ook in Londerzeel werd een bijzondere foto geschoten. Daarop is te zien dat kiezers in wielerkledij 5 euro af moeten tikken bij de secretaris.