ME grijpt in bij protest Turkse jongeren tegen Pegida

De sfeer rond die demonstratie van Pegida wordt steeds grimmiger, laat de politie weten. Een groep allochtone jongeren zorgt voor ongeregeldheden en bekogelt politie en demonstranten. Rond 20.15 uur had de politie nog niemand aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is een kleine groep aanhangers van Pegida rond 19.25 uur begonnen aan een voettocht naar de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat. Rondom deze kleine optocht verzamelde zich een grote groep tegendemonstranten achter een Turkse vlag, die woedend reageren op Pegida.

Gefrituurde varkenslap

Pegida kondigde eerder aan voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De uiterst rechtse beweging demonstreert naar eigen zeggen tegen de Ramadan en de invloed van moslims in Nederland.

De politie is in groten getale aanwezig om ordeverstoringen te voorkomen. Op beelden op social media is te zien dat enkele allochtone jongeren demonstratief midden op de rijweg bidden, op hun knieën zittend.