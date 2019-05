KLM geeft jurk een stoel en redt zo huwelijk

Weddingplanner Vivian ter Huurne (l) met rechts haar zus Anouk, die haar assisteert.

Arnhem - Een Nederlandse bruid heeft de afgelopen nachten geen oog dichtgedaan omdat ze haar peperdure trouwjurk niet mee mocht nemen in de cabine van een KLM-vlucht naar Nice. Volgende week trouwt ze in de mondaine badplaats Cannes. Maar onze nationale vliegmaatschappij strijkt nu bij hoge uitzondering de hand over het hart. „De bruid zal enorm blij en opgelucht zijn.”