’Marine Le Pen verslaat president Macron’

RN, de opvolger van Front National, haalde volgens andere peilingen volgens persbureau AFP 24 procent tegen Macron tussen 22 en 23. De groenen boeken winst en komen naar verwachting uit rond 12 procent. In 2014 scoorde Marine Le Pen bij de Europese verkiezingen 24,8 procent.

President Macron laat via een woordvoerder weten dat de uitslag „teleurstellend maar geen afstraffing” is. Het resultaat van de EU-verkiezing zal niet tot een beleidswijziging leiden in Frankrijk, aldus het Elysee.

De opkomst in Frankrijk lag met 50,5 procent stukken hoger dan in 2014 (35,07 procent).

Meer over de Europese verkiezingen: