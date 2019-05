Exitpolls Europese verkiezingen druppelen binnen

Officiële uitslagen mogen zondag pas vanaf 23.00 uur worden vrijgegeven. Inmiddels verschijnen er al wel uitslagen van de exitpolls.

Le Pen wint van Macron

Rassemblement National (RN), de partij van de eurosceptische, nationalistische Marine Le Pen, wint de Europese verkiezingen van de beweging van de uitgesproken pro-Europese president Emmanuel Macron in Frankrijk. Volgens de exitpoll van Ipsos behaalt Le Pen 23,2 procent van de stemmen tegen 21,9 procent voor Macron.

RN, de opvolger van Front National, haalde volgens andere peilingen volgens persbureau AFP 24 procent tegen Macron tussen 22 en 23. De groenen boeken winst en komen naar verwachting uit rond 12 procent. In 2014 scoorde Marine Le Pen bij de Europese verkiezingen 24,8 procent.

Mokerslag Duitse regering

De regeringspartijen in Duitsland hebben zwaar verlies geleden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat blijkt uit de exitpoll van de tv-zenders ARD en ZDF.

De CDU van bondskanselier Angela Merkel en de Beierse zusterpartij CSU haalden iets minder dan 28 procent van de stemmen. Dat was in 2014 nog 34,5 procent.

Brexit Party Farage

De anti-EU-partij Brexit Party lijkt de grote winnaar te gaan worden van de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de eerste peiling van Britain Elects komt de nieuwe partij van Nigel Farage uit op 31,6 procent van de stemmen, melden Britse media.

Labour en de pro-EU partij Liberal Democrats strijden om de tweede plaats met elk 18 tot 19 procent. De Conservative Party van uittredend premier Theresa May verliest naar verwachting de helft van de zetels en haalt 12,4 procent.

Spanje sociaaldemocratisch

De sociaaldemocratische partij van de Spaanse premier Pedro Sánchez stevent af op winst bij de Europese verkiezingen. De PSOE haalt ongeveer 28 procent van de stemmen, blijkt uit een exitpoll.

Het aantal zetels in het Europees Parlement voor de PSOE (Spanje heeft er 54) zou daarmee stijgen van 14 naar 18. Het centrum-rechtse Ciudadanos zou volgens de peiling stijgen van 2 naar 8 zetels. De conservatieve Volkspartij (PP) blijft steken op 17 procent van de stemmen. Op de nieuwe rechts-nationalistische partij Vox stemde 6,5 procent, terwijl die in nationale verkiezingen een op de tien Spanjaarden achter zich kreeg.

Recht en Rechtvaardig Polen

De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) is in Polen de waarschijnlijke winnaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de exitpoll komen de conservatieven op ruim 42 procent van de stemmen.

Daarmee bleef de partij het Burgerplatform (PO) van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad net voor. De progressief-liberale PO kan rekenen op 39 procent in de peiling.