Wachtende Roemeense stemmers klimmen over hek

Er stonden voor de ambassade in Den Haag al vroeg ellenlange rijen met mensen van Roemeense komaf die naar de residentie waren gekomen om hun stem uit te brengen. Niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar ook voor een referendum om de corruptie in het voormalige Oostblok-land aan te pakken. Voor velen was dat nog veel belangrijker.

Rijen

Duizenden wachtten dan ook met hun stempas om zich uit te spreken over het beleid in hun land van herkomst. Sommige getuigen spraken over ’kilometerslange’ rijen wachtenden. Nadat de ambassade om negen uur in de avond dichtging, sloeg de vlam in de pan. Tientallen aanwezigen klommen over het hek, en er werd ook met stenen gegooid, waarop de ME ingreep.

"Mijn zwager staat al zesenhalf uur te wachten en is nog steeds niet aan de beurt"

„Mijn zwager staat al zesenhalf uur te wachten en is nog steeds niet aan de beurt”, liet een familielid aan het begin van de avond weten aan De Telegraaf. „Achter hem staan nog minimaal vijfhonderd mensen die niet allemaal meer aan de beurt komen. Het zijn bizarre toestanden.” Zo’n twee uur later werd de deur op slot gedaan.

’Slechts vier stemhokjes’

De vrouw meldt dat er slechts vier stemhokjes zijn geplaatst, terwijl er genoeg ruimte zou zijn ’voor minimaal twintig’. „Alleen omdat ze weten dat deze mensen niet in het voordeel van de regering zullen stemmen.”

Er werden ook problemen gemeld op andere locaties in het land waar Roemenen terecht konden, zoals in Diemen. Maar zo erg als in Den Haag was het elders niet. Ook inwoners van 21 andere Europese landen konden zondag hun stem uitbrengen voor het nieuwe Europese Parlement.