’Nederlander juicht antirookbeleid overheid toe’

Op dierenpark MeerZoo in Marknesse is roken al jaren verboden. „Ik vind het er niet bij passen. En bovendien vonden we soms peuken in de dierenverblijven. Dan ga je een grens over”, vindt Jan van het Meer van Meerzoo. Hij vervolgt: „We werken ook met kinderen. Die kunnen we het echt verbieden. Verder blijft het een eigen keuze van mensen.”

Achter actief rookvrij beleid

Uit onderzoek van de Alliantie Nederland Rookvrij, dat vandaag wordt gepresenteerd, blijkt dat 76 procent van de Nederlanders wil dat de Nederlandse overheid een actief rookvrij beleid voert. Liefst 9 op de 10 ondervraagden wil dat kinderboerderijen rookvrij zijn. Net als bijvoorbeeld schoolterreinen, speeltuinen en sportterreinen.

Om de rokers bij MeerZoo toch een beetje tegemoet te komen, is een rookhok buiten het hek gebouwd. „Dat zorgt voor minder discussie en meer begrip. Sowieso merk je dat het steeds meer wordt geaccepteerd dat je roken verbiedt”, vindt Van het Meer.

Dat benadrukt ook de Alliantie, waar onder meer KWF Kankerbestrijding en het Longfonds deel van uitmaken. Dat ziet namelijk het draagvlak groeien in vergelijking met 2015. Voorzitter Floris Italiaander noemt het goed nieuws dat er steeds meer animo is voor rookvrije zones. „Zo’n 80% van de rokers is op jonge leeftijd begonnen en verslaafd geraakt. Bescherming van onze jeugd heeft daarom prioriteit.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook een verbod op roken in voetbalstadions, attractieparken en op perrons op een meerderheid kan rekenen. Bovendien wil liefst 7 op de 10 Nederlanders dat sigaretten niet meer zichtbaar mogen worden uitgestald.