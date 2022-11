OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 273 van de invasie LIVE | Oekraïne: baby omgekomen door Russische raketten op kraamafdeling

Ⓒ telegram

KIEV - De winter lijkt in steeds meer delen van Oekraïne in te vallen. Wat betekent dit voor de verrichtingen aan het front en hoe komen Oekraïense burgers de winter door nu op veel plekken de energie-infrastructuur is verwoest door Russische bombardementen? De laatste ontwikkelingen lees je in dit liveblog.