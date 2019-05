Van koffiedrinken naar nieuwe pensioenonderhandelingen

Het kabinet lijkt in besprekingen achter de schermen toch mee te willen gaan in de vakbondseis om de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen. Ⓒ ANP

Den Haag - De mensen met zware beroepen moeten van de polder een tegemoetkoming krijgen. Er wordt nu gepraat over enkele jaren vrijstelling van de fiscale boete op eerder stoppen en over het stimuleren van maatwerk in cao’s in sectoren waar het moeilijk is om lang door te werken.