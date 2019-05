PvdA naar 6 zetels, mokerslag voor PVV en SP

De PVV zit er nu nog met 4 zetels, de SP met 2.

De PvdA is met 6 (van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement) als grootste partij uit de bus gekomen. De VVD volgt met 4 zetels, net als het CDA. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk 3, ChristenUnie/SGP en D66 2 en 50PLUS en Partij voor de Dieren 1.

Bekijk ook: Centrum verkruimelt in Europees Parlement

Bekijk ook: Grenzeloze ambitie Timmermans leidt tot comeback PvdA