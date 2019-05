Pensioendeal gloort

Dat is volgens betrokkenen de inzet van de gesprekken die het kabinet nu achter de schermen voert met vakbonden en werkgevers. De afgelopen tijd zijn er veel informele overleggen geweest die volgens bronnen de facto zijn uitgedraaid op onderhandelingen.

Hoop

Sommige betrokkenen durven inmiddels zelfs te hopen dat er volgende week een conceptakkoord gesloten kan worden. Grotendeels ligt hetzelfde pakket voor dat de bonden vorig jaar afwezen. Maar nu stuurt men aan op het tijdelijk bevriezen van de AOW-leeftijd, waarschijnlijk twee jaar lang. In de periode daarna willen de onderhandelaars dat de pensioenleeftijd minder snel gaat stijgen dan nu het geval is, maar minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft daarvoor geen concreet aanbod gedaan.

Dinsdag en woensdag organiseren de vakbonden stakingen. In een topontmoeting vorige week is een beroep gedaan op de bonden om vandaag te laten weten of ze bereid zijn na de acties formeel te gaan onderhandelen.