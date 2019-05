50Plus komt met eigen jongerentak

„Een groep enthousiaste jonge mensen is bezig met een plan voor een jongerenafdeling”, onthulde Dales. „Komend najaar gaan we een knoop doorhakken.” Onder leden van de seniorenpartij leeft al langer de wens voor een verjongingskuur. De partij merkt in campagnetijd dat de naam 50Plus jonge stemmers afschrikt, terwijl ze bijvoorbeeld via Stemwijzer wel bij de beweging van voorman Henk Krol uitkomen.

Een docent uit Bladel vertelde op het congres over een praktijkvoorbeeld met jongelui: „Honderd leerlingen heb ik de stemwijzer laten invullen en 63 kwamen tot hun grote verbazing uit op 50Plus.”