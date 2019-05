Aansprakelijkheid voor veiligheid duikwrakken is grijs gebied

Het wrak van de 60 meter lange Le Serpent, dat speciaal voor duikers is afgezonken. Verschillende experts noemen het een gevaarlijk wrak.

Scharendijke - Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van duikwrakken? Het is een vraag die een jaar na een fataal duikongeluk bij Scharendijke nog boven de markt hangt. Twee mannen lieten het leven in een wrak dat door ervaren duikers wordt omschreven als gevaarlijk. Maar wat betreft het toezicht op de veiligheid wijzen betrokken partijen naar elkaar, geven experts toe. En uiteindelijk komt het daardoor op de duiker zelf aan.