Opstootjes aan vooravond halve finale Feyenoord

Dat melden bronnen, onder wie Feyenoord-fans die aanwezig zijn in Frankrijk. Er zou bij de opstootjes tussen supporters van beide clubs met stenen en glazen zijn gegooid en de Franse politie is met groot materieel in actie gekomen. De ongeregeldheden vonden plaats bij kroegen in de oude haven van Marseille.

Gewaarschuwd

Feyenoord-fans werden woensdagmiddag gewaarschuwd dat Marseille-supporters met messen naar hen op zoek zouden zijn en dat ze beter in hun hotel konden blijven. Op sociale media gaat een foto rond van een gewonde Feyenoord-supporter met zijn hoofd in het verband.

Op alle hoeken van de oude haven staan rijen met politiebussen en commandoposten. Die worden donderdag nog verder uitgebreid als er duizenden supporters uit Nederland bijkomen. In totaal worden 5000 fans verwacht van Feyenoord, van wie 3200 kaarten hebben voor de wedstrijd. Maar voor tal van vakken is rond het stadion nog een levendige handel gaande op de zwarte markt.

Nederlandse agenten

De politie Rotterdam liet eerder woensdag weten dat een aantal Nederlandse agenten meegereisd is met de supporters.. „Dat doen we altijd bij internationale wedstrijden van Feyenoord.” De politie in Marseille liet bij voorbaat weten in opperste staat van paraatheid te zijn om ongeregeldheden te voorkomen.

De gemeente Marseille heeft de stranden van Prado aangewezen als een gebied voor een fanzone. Maar voorlopig houden de supporters zich de eerste 24 uur alleen op rond de haven, waar vele cafés en Ierse pubs zijn. Op die plek zijn in het verleden ook grote rellen geweest. Bij het EK in 2018 vielen er 80 gewonden, in 1998 bij het WK waren er veldslagen tussen Engelse supporters die werden opgejaagd, en veel Noord-Afrikaanse jongeren in Marseille.