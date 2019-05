Tweede brand dit weekend in schuur Winterswijk

Ⓒ Hollandse Hoogte

WINTERSWIJK - Voor de tweede keer in een aantal uur is er brand uitgebroken in een schuur in Winterswijk. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om een uitslaande brand in het gebouw aan de Iepenstraat. Rond 04.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester, maar het nablussen is nog bezig.