Hoofdverdachten Telegraaf-aanslag ontkennen

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van verslaggever Olof van Joolen.

Ook medeverdachte Nabil D. (28) wees bij de eerste vragenronde elke betrokkenheid van de hand. „Ik ben onschuldig”, zei hij. Hij en El H. zitten al bijna een jaar vast vanwege de verdenkingen.

In de extra beveiligde Amsterdamse rechtbank de Bunker begint maandag het proces tegen elf verdachten die volgens justitie verantwoordelijk zijn voor de aanslag op het gebouw van De Telegraaf op 26 juni 2018.

Rutte: klap in het gezicht van de vrije pers

In het holst van de nacht probeerden criminelen een VW Caddy bestelauto de hal van het pand binnen te rijden. Nadat de wagen in de glazen gevel was blijven steken, staken verdachten hem in brand. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het pand was groot. Net als de maatschappelijke schok die de actie teweegbracht. Premier Rutte sprak van ’een klap in het gezicht van de vrije pers’.

De politie wist na tien maanden onderzoek aanhoudingen te doen. De Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh meldde dat forensisch onderzoek op jerrycans die waren gebruikt voor het stichten van de brand een belangrijke rol heeft gespeeld in het oplossen van de zaak. De komende weken zal hier meer over bekend worden wanneer de rechtbank zich buigt over het onderzoeksdossier dat de naam Puurs kreeg.

Voor de zaak zijn tien zittingsdagen ingeruimd. Die zijn nodig vanwege het grote aantal verdachten, maar ook omdat het Openbaar Ministerie denkt dat ze meer op hun kerfstok hebben dan de aanslag alleen. Dat kwam naar voren uit een ander politieonderzoek met de naam Wheeling.

Justitie verdenkt in ieder geval een deel van de verdachten van het runnen van een soort crimineel klusbedrijf dat hand- en spandiensten verrichtte voor zware criminelen. De aanslag op De Telegraaf was er één van. De verdachten zouden snelle auto’s hebben gestolen en van valse kentekenplaten hebben voorzien.

Taghi

Onder de klanten zou zich de vorig jaar opgepakte topcrimineel Ridouan Taghi bevinden. Politie en Justitie linkten hem aan de aanslag op De Telegraaf. Taghi zou niet gediend zijn van media-aandacht.