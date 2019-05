OM komt met strafeisen liquidatiezaak

Hoofdverdachte in het proces is Omar L. (28), die justitie als opdrachtgever van het dodelijke geweld beschouwt. Zijn broer Youssef was een van de twee slachtoffers van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, in december 2012. Deze dubbele liquidatie heeft een ongekende geweldsgolf op gang gebracht tussen rivaliserende criminele groeperingen, waarbij ettelijke doden zijn gevallen.

L. wijst alle beschuldigingen van de hand. Een eis tot levenslange gevangenisstraf lijkt in L.’s geval onontkoombaar. Hetzelfde geldt voor Hicham M. (25). Hij zou als ’hitman’ voor L. zijn opgetreden en de dood van zowel Lomp als Yakhlaf op zijn geweten hebben. Ook M. ontkent en doet er voor het overige het zwijgen toe.

Lomp werd op 7 november 2015 in Krommenie doodgeschoten. Yakhlaf werd op oudejaarsdag 2015 geliquideerd in Kerkdriel. Zijn broer raakte zwaargewond.

Bekijk ook: Tot 9 jaar cel geëist voor liquidatiepoging

Bekijk ook: Liquidatieverdachten Kerkdriel ontkennen alles

Bekijk ook: Zes verdachten van liquidatiebende voor de rechtbank