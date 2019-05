Leden Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

Er zijn 570 Statenleden. Ook 19 vertegenwoordigers van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba stemmen mee. De stemmingen zijn openbaar. De uitslag wordt meteen bekendgemaakt. De Kiesraad verzamelt alle provinciale resultaten en komt vrijdag met de officiële einduitslag.

Eigen partij

Statenleden zijn niet verplicht op hun eigen partij te stemmen. Soms komt het politiek beter uit op een ander te stemmen, zodat de coalitie of juist de oppositie een extra zetel kan krijgen.

Daarbij houden partijen er rekening mee dat de ene stem meer waard is dan de andere. Een stem uit Zuid-Holland is dit jaar bijvoorbeeld goed voor 668 'punten', Zeeland voor 98. Anders gezegd: bijna zeven Zeeuwse stemmen staan gelijk aan één Zuid-Hollandse stem. Voor elke zetel in de Eerste Kamer zijn 2308,3 punten nodig.

De verkiezingen gaan niet altijd goed. Zo stemde een D66-Statenlid uit Noord-Holland acht jaar geleden niet met een rood potlood, zoals verplicht is, maar met een blauwe pen. Daardoor was zijn stem ongeldig. D66 kreeg daardoor niet zes, maar vijf zetels in de Eerste Kamer.