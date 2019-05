Voor het eerst volledig witte panda gefotografeerd

Onderzoeker Li Sheng zegt tegen China Daily dat het lijkt te gaan om een albino-beer van ongeveer twee jaar oud: „De panda lijkt sterk en het liep met stevige passen.” Of het gaat om een mannetje of een vrouwtje is niet bekend.

De panda werd al in april gefotografeerd. Onderzoekers van het reservaat zijn van plan meer camera’s in het park te gaan plaatsen zodat ze de panda beter kunnen bestuderen.