26 graden na Hemelvaart

Het wordt dus even doorbijten op de vrije donderdag met een temperatuur van 15 tot 18 graden en af en toe flinke buien in de middag en avond. Ook steekt de wind flink op.

Maar na regen komt zonneschijn, voorspelt weeronline. Vrijdag is een overgangsdag. Met een enkel buitje stijgt de temperatuur naar maximaal twintig in Limburg.

De zomer begint!

Zaterdag 1 juni, start de meteorologische zomer. Volop zomers is het dan nog niet, maar het belooft wel fraai weer te worden met zonnige perioden en een middagtemperatuur van 18 graden in het noordwesten tot 23 graden in Limburg.

Zondag kan het wel regionaal zomers worden. In het zuiden, midden en oosten worden middagtemperaturen verwacht van 24-26 graden. In de kustgebieden is het iets minder warm met 21-24 graden. Daarbij zijn er zonnige perioden en blijft het droog.

De kans is vrij groot dat het zomerse weer met regelmatig zon en maxima van 20-26 graden ook daarna nog enkele dagen aanhoudt.

Nog even doorbijten

Overigens is het de komende dagen tot Hemelvaart heel wisselvallig. Vooral stakingsdag dinsdag zijn er talrijke buien met ook kans op onweer. Met maxima van 13-17 graden is het morgen en woensdag fris voor de tijd van het jaar.