Poch tegen ministeries Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken

Poch en zijn advocaat Geert-Jan Knoops zijn ervan overtuigd en zeggen over bewijzen te beschikken dat de Nederlandse Staat een dubieuze rol heeft gespeeld bij Pochs uitlevering. De getuigenverhoren lopen vooruit op een proces om een schadevergoeding van vijf miljoen euro van de Staat te krijgen.

Poch wil zeven getuigen horen: De oud-ministers Ernst Hirsch Ballin van justitie en Maxime Verhagen van buitenlandse zaken, oud-rechter R. Paris, Theo van Boven oud-hoogleraar internationaal recht, Leonardo Despouy, oud-president van de Argentijnse Kamer van Koophandel, officier van justitie Guus Schram en Michiel Meijer, de oud-president directeur van Transavia.

’Waarheidsvinding verdient uiterste inspanning’

Minister Grapperhaus van veiligheid en justitie kondigde in januari aan dat de voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse in zijn opdracht gaat onderzoeken welke rol justitieministers mogelijk hebben gespeeld bij het strafrechtelijk onderzoek naar Poch. „De waarheidsvinding verdient een uiterste inspanning, in de eerste plaats voor de heer Poch”, schreef de minister in een brief aan de Kamer.

Maar volgens advocaat Knoops doorkruist Grapperhaus niet alleen het onderzoek dat Poch en zijn advocaat zelf willen doen, maar belemmert hij dat ook, door zich maandag te verzetten tegen het oproepen van de zeven getuigen.

Julio Poch werd in 2017 na acht jaar gevangenschap door de rechtbank in Argentinië vrijgesproken van betrokkenheid bij het uitvoeren van vluchten des doods tijdens het Videla-regime.

De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Rotterdam om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Eén van de gevraagde getuigen was rechter in Den Haag.