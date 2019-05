Man aangehouden voor dodelijke caravanbrand

De stacaravan was in de nacht van 23 op 24 januari op camping ’t Karrewiel in brand gevlogen. Na het blussen van het vuur werd een lichaam aangetroffen. Na DNA-onderzoek werd duidelijk dat het slachtoffer de bewoner van de stacaravan was.

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de brand. Het onderzoeksteam kwam daarbij de verdachte op het spoor. Hij werd aangehouden in het Limburgse Wanssum.