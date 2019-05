Hoe dom ben je dan!

De 34-jarige Amerikaan Jeremy Hotha Thomas werd gezocht omdat hij op een boerderij zijn stiefvader met een geweer had bedreigd en zelfs een schot had gelost.

Thomas sloeg op de vlucht met zijn twee jaar oude Chevrolet Cruze maar viel al snel droog. Hij brak in in een boerenschuur en pakte de eerste beste jerrycan met brandstof. Dat bleek dus diesel te zijn in plaats van benzine.

Jeremy viel door de mand toen hij een sleeptruck belde om afgehaald te worden. Omdat hij gesignaleerd stond, kon Thomas uiteindelijk worden aangehouden.