Dinsdag extra kans op files door OV-staking en regen

In de avonduren is er ook kans op onweer in het zuidoosten, zo schrijft Weeronline.nl.

Behalve door de verwachte regenval zal het ook drukker op de wegen worden door de geplande staking in het openbaar vervoer.

’Drukke avondspits wegens Hemelvaartsdag’

De avondspits verloopt komende woensdag volgens de ANWB een stuk drukker dan normaal in verband met Hemelvaartsdag. Veel weggebruikers benutten donderdag en vrijdag voor een lang weekend weg.

Bestemmingen in eigen land maar ook in in Duitsland, België en Frankrijk in trek.