Rechter staat staking pont Velsen toe

De staking zal volgens de rechter niet leiden tot „onaanvaardbare schade” voor de burgers in de regio. De situatie in Velsen is in zijn optiek niet uitzonderlijk genoeg, want dan zouden ook mensen die afhankelijk zijn van een streekbus een verbod kunnen claimen.

De gemeente meende dat de staking van het veer zou leiden tot een maatschappelijke ontwrichting, zei de advocaat tijdens de zitting. Velsen heeft volgens hem in ons land een unieke positie qua ligging, waarbij het noordelijk en zuidelijk deel worden gescheiden door het Noordzeekanaal.