Duizend euro na horrorval met lift

Dat zegt een woordvoerder van de universiteit tegen RTV Noord.

De groep studenten en medewerkers van het Academisch Ziekenhuis stond 17 januari in de lift van een gebouw aan de Deusinglaan toen ze op de negende verdieping plotseling heel hard naar beneden gingen. Rond ze zesde verdieping bleef de lift hangen.

Een gealarmeerde monteur haalde de noodrem eraf waardoor de lift in vrije val naar beneden ging en in de kelder op een buffer stootte. Bij de val werd een snelheid van dertig kilometer gehaald. Enkele mensen raakten licht gewond.

Uiteindelijk konden de angstige liftpassagiers na een uur worden bevrijd. De universiteit sprak zelf van een ’nachtmerrie’.

De dertien passagiers die via een aansprakelijkheidsverzekering een claim indienden, hebben duizend euro gekregen. Onduidelijk is wat er met de veertiende passagier is gebeurd.