Twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor Rahiied A. wegens insulinemoorden

AMSTERDAM - De leerlingverpleger Rahiied A. (23) uit Rotterdam krijgt twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de zogeheten insulinemoorden. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat hij schuldig is aan vier gevallen van moord door inspuiting met insuline, zes pogingen tot moord en een poging tot doodslag. A. werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Om die reden is dan ook geen levenslang opgelegd.