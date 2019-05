Man in kritieke toestand na zware mishandeling Almere

Ⓒ GinoPress B.V.

Almere - Een 38-jarige man is zondagmorgen zwaargewond geraakt door een mishandeling aan de Markerkant in Almere. De politie op zoek naar getuigen. Eén specifieke getuige, een blonde vrouw, heeft het incident gefilmd met een mobiele telefoon. De politie is nog op zoek naar die vrouw.