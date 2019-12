Betrapt: wereldleiders gniffelen om Trump

Tegenstanders van de Amerikaanse president zien de uitgelekte beelden als een bewijs dat Trump niet serieus zou worden genomen.

Boris Johnson vraagt in de video aan Macron waarom Donald Trump laat is. Trudeau (de Canadese premier en bepaald geen fan van The Donald) antwoordt: „omdat hij een persconferentie van veertig minuten houdt”. Mark Rutte en prinses Anne staan erbij, maar zijn niet hoorbaar.

The Sun concludeert dat de wereldleiders aan het ’roddelen’ waren over de president. De Daily Mail vraagt zich af of Trump ’gedist’ wordt. Fox News, vaak supporters van Trump, schrijft dat de premiers Trump ’bespotten’. „Oordeel zelf”, zegt Fox als begeleiding bij de video.