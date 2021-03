Afgelopen week 13 procent meer coronabesmettingen, reproductiegetal daalt

Procentueel is de toename van de laatste week iets lager dan een week eerder, toen het RIVM 16 procent meer besmettingen rapporteerde.

De sterkste toename van het aantal besmettingen (plus 19 procent) noteerde het RIVM onder mensen van 70 tot en met 79 jaar. Thuiswonenden uit deze groep lopen het virus weer vaker op. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt wel hoger in alle leeftijdscategorieën onder de 70 jaar.

Jongvolwassenen

Jongvolwassenen (18-24 jaar) vormen nog steeds de groep met de meeste coronagevallen. In hun leeftijdscategorie kwam er 17 procent bij. Per 100.000 inwoners zijn 422 positieve coronatesten afgenomen. In verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe coronagevallen juist af. Onder mensen boven de 80 jaar viel de stijging met 5 procent ook relatief mee. Dat is voor een deel te danken aan de vaccinaties.

Opnieuw lieten meer mensen zich testen in de afgelopen week. De GGD’en namen ruim 552.000 coronatesten af, een stijging van 6 procent. Ook het aantal mensen dat met Covid-19 is opgenomen in het ziekenhuis nam weer iets toe. Het waren er 1578, 65 meer dan een week eerder. Op de intensive cares bleef het aantal opnames met 317 ongeveer gelijk.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is juist een fractie gedaald van 1,11 naar 1,07. Dit getal is gebaseerd op de situatie van 15 maart. Een reproductiegetal van 1,07 betekent dat 100 besmette mensen op hun beurt 107 anderen aansteken. In de afgelopen week werden 171 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd, 52 minder dan een week eerder.

Het RIVM roept mensen op zich ook tijdens het mooie lenteweer dat de komende dagen wordt verwacht, aan alle voorzorgsmaatregelen te houden. „Houd ook als het zonnetje schijnt 1,5 meter afstand tot anderen, blijft thuis als je klachten hebt, laat je testen (bij klachten) en was je handen.”