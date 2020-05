Politie treft 25 verwaarloosde honden en katten aan in vervuilde woning Rotterdam

Medewerkers van de GGD schakelden eerder de hulp van de politie in. De bewoner wilde in eerste instantie niet met de agenten in gesprek. „Op de achtergrond hoorden wij een hond blaffen”, zo wordt beschreven. Uiteindelijk kon men met een machtiging toch de woning binnen gaan.

Dieren in beslag genomen

Daar trof men een verschrikkelijk tafereel aan. Het huis bleek ernstig vervuild. De politie kwam na een telling uit op 22 katten en 3 honden. Twee honden bleken al langere tijd niet meer in leven. De overige dieren werden in beslag genomen.

Voor de bewoner is de crisisdienst ingeschakeld en een hulpverleningstraject opgestart. De woning is onbewoonbaar verklaard. De dierenpolitie start tevens met een strafrechtelijk onderzoek.