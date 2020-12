D66-leden stemmen nieuwkomers omlaag

De opvallendste wijziging na de ledenraadpleging is de positie van Van der Werf, nu nog raadslid in Den Haag. De partij had haar op plek 3 gezet, achter lijsttrekker Sigrid Kaag en haar running mate Rob Jetten. Maar de leden van D66 blijken het een stuk minder in Van der Werf te zien zitten en hebben haar naar plek 9 teruggeketst. De leden van de partij mogen altijd nog hun zegje doen over de kandidatenlijst die het partijbestuur opstelt.

Hoogste nieuwkomer

Van der Werf is met haar negende plek nog altijd de hoogste nieuwkomer op de lijst. Want na Kaag en Jetten volgen nu zes zittende Kamerleden. Vera Bergkamp (stond 5e) is de nieuwe nummer 3. Achter haar volgen Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, Salima Belhaj, Steven van Weyenberg en Tjeerd de Groot. Dat laatste Kamerlid, bekend om zijn uitspraak dat de veestapel in Nederland gehalveerd moet worden, is door de leden gepromoveerd van plek 12 naar 8. Raoul Boucke maakt na Van der Werf de nieuwe top 10 compleet, hij is één plekje geklommen.

De andere nieuwkomer in de oorspronkelijke top 10, Jeanet van der Laan, is door de leden ook teruggezet. De wethouder in Lisse is van plaats 8 gezakt naar plaats 13. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft zijn tiende plek ook moeten opgeven, hij staat nu op 12.

De D66-leden blijken meer met bekende gezichten dan nieuwkomers te hebben. Zo zijn de zittende Kamerleden Paul van Meenen (van 14 naar 11), Joost Sneller (17 naar 14) en Rens Raemakers (24 naar 19) allemaal gestegen op de lijst na de ledenraadpleging.