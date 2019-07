Uitstel: sigaretten pas later uit zicht consument

Eigenlijk moesten supermarkten de zogeheten displayban per 1 januari 2020 invoeren, maar staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) geeft ze een half jaar langer de tijd.

De CU-bewindsman doet dat om de winkels iets meer tijd te geven om de nieuwe regels in te voeren. Coalitiepartij VVD had daar om gevraagd. Blokhuis wil nu dat de displayban per 1 juli 2020 van kracht is.

Ontmoedigen

Het uit het zicht halen van sigaretten moet roken ontmoedigen en helpen bij het creëeren van een rookvrij generatie.

Een aantal supermarkten heeft de tabaksproducten al uit eigen beweging achter rolluiken geplaatst. Dat zijn supermarkten zoals de Jumbo en Dirk.

