Cold case: gewurgd en in folie gewikkeld gedumpt als vuilnis Politie wil gruwelmoord op prostituee Jacqueline Antes alsnog oplossen

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

ROTTERDAM - Nog maar 21 jaar was Jacqueline Antes toen ze in 1997 na een leven vol ellende, werd gewurgd en in folie gewikkeld gedumpt in Zeewolde. Als een stuk vuilnis. De politie wil de gruwelmoord op de drugsverslaafde straatprostituee alsnog oplossen en doet een dringende oproep.