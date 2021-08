Friese studenten niet onder de indruk van coronabetogers: ’Hoezo is het vaccin niet goed, we leven toch allemaal nog?’

„Het is nog niet te laat! Als je maar één prik hebt gehad, kun je nog ontgiften!” Drie boze vrouwen staan maandag rond het middaguur achter een metersbreed spandoek (’Rutte, blijf met je poten van onze kinderen af’) op het terrein van ROC Friese Poort in Drachten. Ze schreeuwen pauzerende studenten toe dat ze zich vooral níet moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. Jongeren die antwoorden dat ze hun prikken al hebben gehad, krijgen luid „NSB’ers!” naar hun hoofd geslingerd.

Voor het eerst gaan mobiele prikteams van GGD Fryslân op tournee langs scholen om studenten en medewerkers te vaccineren tegen Covid-19. Op verzoek van de scholen zelf krijgen mbo’s, hbo-instellingen en de RUG Campus Fryslân deze week een pop-up priklocatie in huis. De campus in Drachten is maandag de eerste, later deze week trekt de karavaan naar Sneek, Leeuwarden en Dokkum.

Kritische moeders

Zonder slag of stoot verloopt deze campagne niet, is snel duidelijk. Terwijl de kritische moeders - niet van Drachtster studenten overigens- aan de ene kant van de campus vuige taal uitslaan, helpen Friese Poort-medewerkers aan de achterkant van de school resoluut twee indringers van het terrein af. Zonder toestemming zijn de Leeuwarder advocaat Arno van Kessel en een onbekende vrouw die zei dat ze arts was kort daarvoor de school ingegaan om de vaccinatievoorlichting aan de jeugd te verstoren.

„Schandalig”, zo vat locatieleider Dick ter Wee de gebeurtenissen in en rond zijn school samen. Van Kessel en de vrouw strooiden met flyers, ontnamen de GGD het woord en scholden medewerkers uit voor kindermoordenaars. Het duo joeg studenten angst aan met de waarschuwing dat de Pfizer-prik hun dood zou worden. Ter Wee: „Ongelofelijk. Onze leerlingen zijn hierdoor beledigd en verontwaardigd. We gaan aangifte doen bij de politie, in elk geval van huisvredebreuk.”

Stemming

De stemming op de campus is vandaag „heel erg raar”, zegt student Luuk Milo (17) uit Heerenveen. „Ik dacht: de demonstranten willen een gesprek. Maar ik kwam er snel achter dat een gesprek er niet in zat. Die advocaat en arts begonnen agressief tegen ons te praten. We waren met een groepje van vijf en moesten meelopen naar een straatje bij de Aldi waar ze ons ’echte voorlichting en de bronnen’ zouden geven. Wie gevaccineerd is, is in feite een ’fabriek met een chip’, zeiden ze. Echt vreemd.”

In het kleurig ingerichte GGD-kantoor is weinig te merken van de opschudding. Nathan Tolsma (21, wil verzorgende worden) heeft net een gezondheidsverklaring ingevuld en schuift nu door naar de volgende halte: het stoeltje bij de GGD’er die de prik zal zetten. „Ik hoorde vanochtend dat we hierheen konden. Ik zou al me al eerder laten vaccineren, maar ik had een drukke zomer met stage en werk. Hij heeft het thuis besproken: vooral doen als je dit wilt, zeiden z’n ouders. „Ze laten me er vrij in.”

Leerlingen van ROC Friese Poort konden zich maandag laten vaccineren door de GGD, tegen het coronavirus. Marco Pitstra en Nathan Tolsma krijgen een prik. Ⓒ Jilmer Postma

Op het middaguur staat de teller op vijf eerste prikken. „Dat is meer dan ik had gedacht”, zegt Ter Wee. ROC Friese Poort benadrukt dat het onderwijs vooral een faciliterende rol voor het pop-upteam vervult. Vaccineren is volledig vrijwillig, er is tijd en ruimte om erover na te denken en de discussie aan te gaan. Ter Wee: „De leerlingen kunnen er goed over praten en de bereidheid om te vaccineren is heel groot, merken we.” Dat ook hierdoor het onderwijs weer dóór kan, is een mooie bijvangst.

Kauwend op boterhammen staan plukjes leerlingen buiten toe te kijken bij de moeders en hun spandoek. Nu is er een nieuwe tekst op een laken uitgerold: ’Geen experimentele injecties in onze kinderen!’ „Ze trekken wel de aandacht”, zegt Sanne Dijkstra (16) uit Heerenveen vrolijk. Wat een drukte, vindt ze. „We kiezen zélf. Ik denk dat 80 procent van de school al gevaccineerd is.” Chantal Doddema (17) uit Drachten haalt haar schouders op. „En hoezo is het vaccin niet goed? We leven toch allemaal nog?”

Advocaat Arno van Kessel is gevraagd naar een reactie, maar wilde niet reageren.