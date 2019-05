Station in Brussel ontruimd na bommelding

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Het treinstation van Brussel-Noord is ontruimd vanwege een bommelding. Dat meldt de federale politie. Volgens de Belgische spoorwegdienst NMBS is het treinverkeer niet stilgelegd maar stoppen de treinen niet in Brussel-Noord. Alle reizigers in het drukke station zijn geëvacueerd.