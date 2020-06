Gewonde bij schietpartij in Purmerend, daders gevlucht

Mogelijk gaat het om twee verdachten die er op een scooter vandoor zijn gegaan, meldt de politie. Er is nog niets bekend over de aard van de verwondingen van het slachtoffer. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

De politie heeft in de zoektocht naar de twee verdachten omwonenden in een Burgernetbericht opgeroepen om uit te kijken naar een of twee personen. Een van de verdachten zou een een blauw trainingspak met daarop rode strepen dragen, van voetbalclub Paris Saint Germain. Ze zouden in de omgeving van het centrum van Purmerend zijn verdwenen.